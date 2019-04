William en Catherine acht jaar getrouwd

Op sociale media staat Kensington Palace, het paleis van de hertog en hertogin van Cambridge, uitgebreid stil bij de mijlpaal. Daarvoor werden flink wat foto’s van de dag zelf uit de oude doos gehaald. In de ’comments’ regent het ondertussen felicitaties. „Bedankt voor alle lieve berichten”, aldus het Britse koppel.

William en Catherine leerden elkaar in 2001 kennen tijdens hun studie aan de universiteit van het Schotse St. Andrews. Catherine had destijds echter al een relatie. Deze strandde twee jaar later, waarna de vonk tussen haar en William oversloeg. In oktober 2010 ging de prins op zijn knieën tijdens een vakantie in Kenia.

Het huwelijk, waar ook Willem-Alexander en Máxima van de partij waren, vond plaats op 29 april 2011. De 36-jarige William en de 37-jarige Catherine hebben drie kinderen: de 5-jarige George, de 3-jarige Charlotte en de 1-jarige Louis.

Ⓒ Hollandse Hoogte