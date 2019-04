Plaatsen voor publiek bij uitvaart groothertog Jean in no time weg

Het lichaam van groothertog Jean werd gisteren overgebracht van kasteel Berg naar het groothertogelijk paleis Ⓒ Hollandse Hoogte

Alle plaatsen voor de uitvaartmis van groothertog Jean die het Luxemburgse hof beschikbaar had gesteld zijn maandagmorgen binnen een uur vergeven. Dat maakte het paleis in de loop van de ochtend bekend. Aanvragen konden via e-mail en per telefoon worden ingediend en al snel moesten mensen worden teleurgesteld.