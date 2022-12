Premium Het beste van De Telegraaf

Heerlijk avondje met presentator en de Sint Paul de Leeuw zet traditie voort: plagen op pakjesavond

Door Bernice Breure

De programmatitels wisselden door de jaren heen, evenals de zenders waarop de shows te zien waren, maar al sinds 2005 ontvangt Paul de Leeuw op televisie Sinterklaas. Vanavond komen in Sint & De Leeuw gasten langs die iets hebben op te biechten, sorry willen zeggen, een kunstje laten zien of gewoon heel veel zin hebben om een minuutje bij de Goedheiligman op schoot te zitten.