Chantal Bles kan eindelijk met dochter Jada op vakantie

Op Instagram schrijft Chantal: „Wat zo vanzelfsprekend was voor ons is nu een grote droom! We gaan op reis en nemen mee... onze 2 geweldige sterke gezonde kindjes! Lang konden we niet reizen en nu mag het en we kunnen niet wachten om de mooie plekken op deze wereld te laten zien aan onze toekomst, de kids!”

Robert plaatste een filmpje van een dolblije Jada die rondrent op Schiphol. „Een heel speciaal moment. Eindelijk kunnen we onze gezonde, kleine prinses meenemen op vakantie.” Waar de reis heengaat, is nog niet bekend.

Jada werd vorig jaar geopereerd aan een tumor in haar lijf.