’Zege Songfestival ligt heel dichtbij’

Duncan Laurence, de Nederlandse kandidaat voor het Eurovisiesongfestival, gaat in Tel Aviv hoge ogen gooien, voorspellen de ’bookies’. Ⓒ Foto ANP Kippa

Het aftellen voor het Eurovisie Songfestival is begonnen. Meer dan ooit zullen alle ogen in Europa op ons land gericht zijn. Al weken staan ’we’ met Duncan Laurence op kop bij de wedkantoren, gevolgd door Rusland, Italië, Zwitserland en IJsland. De lijst van de bookmakers is een goede graadmeter voor het uiteindelijke resultaat. Kan Nederland zijn favorietenrol in Israël waarmaken?