Johan Nijenhuis scherpt record aan met Verliefd op Cuba

Verliefd op Cuba is de eerste film die dit jaar de platina status haalt, melden het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds. Al in februari werd duidelijk dat Nijenhuis weer een bioscoopsucces heeft afgeleverd. Binnen zestien dagen gingen meer dan 200.000 bezoekers naar de bioscoop om de romantische komedie, die op Valentijnsdag in première ging, te zien. Twee dagen na de première sleepte Verliefd op Cuba een Gouden Film, voor 100.000 bezoekers, in de wacht.

Verliefd op Cuba gaat over Loes (Susan Visser) die naar Cuba afreist als haar dochter (Abbey Hoes) heeft besloten te trouwen met een Cubaan. Zij wil het huwelijk proberen te voorkomen omdat ze bang is dat de verloofde enkel uit is op een verblijfsvergunning. Eenmaal op het eiland hervindt ze dankzij een stoere Nederlander (Jan Kooijman) toch weer haar geloof in de liefde.

Johan Nijenhuis ontving eerder Platina Films voor Costa! (2001), Volle Maan (2003), Verliefd op Ibiza (2013), Toscaanse Bruiloft (2014) en Rokjesdag (2016).