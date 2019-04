Ik hou van Holland maakt comeback bij SBS

Dat Linda bij haar verhuizing van RTL naar Talpa meerdere programma’s mee zou nemen, was al duidelijk. Talpa kondigde in januari aan dat Linda Miljoenenjacht, Weet ik veel, Linda’s Zomerweek en daarnaast Oh, wat een jaar! of Ik hou van Holland meeneemt als ze deze zomer overstapt. Volgens RTL was dat echter nog allerminst zeker, vanwege „een aantal contractuele afspraken.” Hoogstwaarschijnlijk neemt Linda ook Miljoenenjacht mee naar haar nieuwe zender.

Wanneer Ik hou van Holland weer op televisie is, is nog niet duidelijk. Het spelprogramma, waarin BN’ers in teams strijden om wie de meeste kennis van Nederland heeft, was van 2008 tot 2016 te zien op RTL 4. Jeroen van Koningsbrugge staat Linda al vanaf de eerste dag bij. Guus Meeuwis test zijn Hollandkennis sinds 2011. Hij volgde Peter Heerschop op, die op zijn beurt het stokje in 2009 overnam van Beau van Erven Dorens.