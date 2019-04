'John Singleton van de beademing afgehaald'

De familie spreekt van een pijnlijke beslissing. „We zijn zijn fans, vrienden en collega’s dankbaar voor alle liefde en gebeden in deze ongelofelijk moeilijke tijd. Ook willen we alle doktoren bedanken voor de fantastische zorg die hij heeft gekregen.”

Ook laten ze weten dat de regisseur last had van een hoge bloeddruk. Singleton kreeg anderhalve week geleden een beroerte, waarna hij in coma raakte.

Bekijk ook: Familie vecht om fortuin comateuze John Singleton