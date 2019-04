Larry King opgenomen na hartaanval

Opmerkelijk detail is dat King sowieso donderdag naar het ziekenhuis zou gaan voor onderzoeken, omdat hij al een paar maanden problemen had met zijn ademhaling. Terwijl hij zich thuis voorbereidde om te vertrekken, werd hij onwel, zo meldt de entertainmentwebsite. Hij werd vervolgens met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij meteen werd geopereerd. Er zouden meerdere stents bij hem geplaatst zijn.

Naar verluidt zou King (85) maandag het ziekenhuis weer mogen verlaten. Het is niet de eerste keer dat de voormalig presentator last heeft van zijn hart, hij had al twee keer eerder een hartaanval.