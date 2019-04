Bryan Adams en Billy Idol samen op toer

De twee rockers trappen hun tournee op 1 augustus af in Gilford, New Hampshire. Na acht optredens sluiten Adams en Idol hun mini-concertreeks af op 12 augustus met een show in Bristow, Virginia. Het is de eerste keer dat de Canadees (Adams) en de Brit (Idol) samen op tournee gaan.

De kaartverkoop start op vrijdag 3 mei.