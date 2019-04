Derde film Fantastic Beasts komt in 2021 uit

De producent wilde expres niet haasten met de release, die voor 12 november 2021 gepland staat. „We geloven allemaal dat deze datum de filmmakers genoeg tijd en ruimte geeft om hun creativiteit te laten floreren en zo de best mogelijke film voor onze fans neer te zetten”, zegt een voorzitter van Warner Bros.

De filmreeks werd geïnspireerd door het schoolboek dat Harry Potter gebruikt tijdens zijn schooltijd op Zweinstein, geschreven door tovenaar Newt Scamander. De films werden net als de Harry Potter-boekenreeks geschreven door J.K. Rowling. Het eerste deel Fantastic Beasts and Where to Find Them kwam in 2016 uit. Het vervolg Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald verscheen vorig jaar.