Kinderen overhandigen Krezip gouden plaat

„Bovenop al het moois dat we de afgelopen periode al hebben mee mogen maken is dit echt de kers op de taart”, aldus frontvrouw Jacqueline Govaert. „En om zo’n bijzondere award te mogen ontvangen van je eigen kinderen, is natuurlijk extra speciaal.”

Krezip is in haar repetitiestudio in Tilburg druk bezig met het voorbereiden van de comebackshows. In januari kondigde de band aan na tien jaar terug te keren voor een optreden op Pinkpop en drie concerten in de Ziggo Dome. „Het was emotioneler dan ik had verwacht”, vertelde Jacqueline in RTL Boulevard over de eerste repetities. Al snel ontdekten de bandleden dat alles nog steeds klinkt zoals vroeger. „Alles deed het nog, dat was ook een opluchting.”

Klaar voor de concerten is Krezip nog niet helemaal. „Het is het eerste optreden in tien jaar”, zegt Jacqueline over Pinkpop, dat over een kleine zes weken plaatsvindt. „Dat blijft wel heel spannend.”