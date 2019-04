Melissa Drost en Alkan Çöklü niet langer een setje

Melissa schrijft: „Na een prachtig jaar hebben wij besloten verder te gaan als vrienden. We gunnen elkaar de wereld en kijken terug op een mooie tijd samen.” Daarna richt ze zich in het bericht tot haar ex: „Lieve Alkan, dank voor alles, ik had het niet willen missen. Her zaman benim kalbimde olacaksın. Kende iyi bak (Je zit voor altijd in mijn hart. Pas goed op jezelf).”

De actrice vraagt verder om privacy „bij het nemen van een verdrietige beslissing als deze.” Melissa en Alkan leerden elkaar kennen op de set van GTST, waar zij de rol van Sjors Langeveld heeft. Hij speelt Amir.

Melissa heeft uit een eerdere relatie een dochter, Nine.