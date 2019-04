John Singleton (51) overleden aan gevolgen van beroerte

Singletons familie liet eerder maandag al weten dat was besloten om de regisseur van de beademing te halen. „Dit was een vreselijke beslissing die onze familie met zorg en hulp van de artsen binnen een paar dagen heeft gemaakt”, is te lezen in de verklaring.

De nabestaanden stonden ook uitgebreid stil bij de carrière van Singleton, die vooral bekend is vanwege zijn regiedebuut Boyz N the Hood. „John gaf het liefst kansen aan nieuwe talenten. Zijn films lanceerden de carrières van acteurs die later werden omarmd door de hele industrie. Talenten zoals Tupac Shakur, Regina King, Cuba Gooding Jr., Terrence Howard, Ice Cube, Tyrese and Taraji P. Henson.”

Jongste Oscargenomineerde

Ook bedankte de familie voor alle ontvangen steun. „We zijn fans, vrienden en collega’s dankbaar voor de liefde en gebeden in deze zware tijd.” De regisseur laat zeven kinderen na.

Voor Boyz N the Hood ontving Singleton als 24-jarige Oscarnominaties voor beste regisseur en beste originele script. Nog altijd geldt hij in beide categorieën als jongste genomineerde ooit. Naast zijn werk in de filmwereld regisseerde Singleton verschillende videoclips van Michael en Janet Jackson en afleveringen van onder meer Empire en Billions.