Johan Vlemmix hoopt op ’vorstelijk’ huisje

De Brabantse ondernemer is onlangs naar Wassenaar gereden om het vrijstaande huis, dat voor 150.000 euro te koop staat, te bekijken. „Ik vond het wel een grappig ding. Wel lekker zo’n huisje daar in Den Haag.” Over de staat van het huis, dat volgens de makelaar gerenoveerd moet worden, maakt Johan zich geen zorgen. „Het is nu best wel een knus huisje. Als het helemaal naar de moderne maatstaven moet, ja, dan moet je er veel aan doen. Maar dit kneuterige hoort in dit huisje. Ik vond het romantisch, authentiek. Het is net of je honderd jaar terug in de tijd gaat, maar dat vond ik juist leuk.”

Johan fantaseert al over een rommelmarkt op Koningsdag op het landgoed, maar zegt dat hij ook interesse zou hebben gehad als het niet koning Willem-Alexander was die het huis verkocht. „Dat is heel grappig en toevallig, maar als het heel ergens anders lag, had ik er ook op geboden. Dit is eigenlijk precies wat ik zoek.” Ook de erfpacht van 7000 euro per jaar die aan de koninklijke familie betaald moet worden, is voor Vlemmix geen probleem. „Ach, dat komt neer op nog geen 500 euro per maand. Het is eigenlijk een luxe vakantiepark.”

Grote rust

Of hij daadwerkelijk kans maakt op de huissleutels, durft Johan niet te zeggen. Op het huis zou een ware run zijn ontstaan, bezichtigingen worden niet meer gepland. „Als ik iets doe, doe ik het goed. Dus ik zou ervoor zorgen dat het heel netjes is”, somt de Oranjegek zijn pluspunten op. „Maar ja, ze stellen in de voorwaarden dat ze grote rust en niet te veel publiciteit willen. Dat is in mijn geval toch ietsje moeilijker, laten we daar heel eerlijk in zijn.”

Koning Willem-Alexander woonde tot voor kort met zijn gezin op de Horsten, in villa Eikenhorst. In januari verhuisde het koninklijk gezin naar Huis ten Bosch in Den Haag. Prins Floris woont met zijn gezin op de Horsten, dat in de achttiende eeuw in koninklijke handen kwam.