Streep door jubileumconcert Woodstock 50

„Ondanks onze gigantische investeringen van tijd, moeite en betrokkenheid, geloven we niet dat het festival dusdanig uitgevoerd kan worden dat het waardig is aan het merk Woodstock. De gezondheid en de veiligheid van de artiesten, partners en festivalgangers kan niet genoeg gegarandeerd worden”, meldt investeerder Dentsu Aegis Network in een statement. ”Na zorgvuldige overweging hebben we besloten om het festival te cancelen. Hoe moeilijk het ook is, we geloven dat dit de verstandigste keuze is voor alle betrokken partijen.”

Op Woodstock 50 zouden op 16, 17 en 18 augustus een aantal grote namen optreden. Onder anderen Miley Cyrus, Jay-Z en Imagine Dragons stonden op het affiche.