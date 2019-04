Gerard Joling had nooit gedacht 59 te worden

Hoewel Gerard het bijzonder vindt 59 kaarsjes te mogen uitblazen, moet hij nog niet denken aan zijn zestigste verjaardag. „Dat is de doodsteek”, aldus de zanger. Om zijn verjaardag te vieren gaf Gerard afgelopen weekeinde een groot feest. „Het was heel laat vannacht, een uur of 05.00, dus dat is wel pittig”, biechtte hij op in 6 Inside. „Ik heb een heerlijke avond gehad. Te veel drank, maar dat schijnt zo te horen.”

Onder de genodigden waren verschillende bekende Nederlanders, onder wie Bonnie St. Claire, Imca Marina, Irene Moors en Glennis Grace. Ook Olcay Gulsen was van de partij, met haar nieuwe liefde Ruud de Wild. Eregast was Gerards moeder Janny, die vertelde nog altijd apetrots te zijn op haar zoon. „Omdat hij zo gewoon blijft altijd.”