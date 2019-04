Bill Cosby komt niet op borgtocht vrij

Als een verrassing kwam dat besluit niet, liet Cosby’s advocaat weten in een verklaring. „Ons voornaamste doel was rechter Steve T. O’Neill te ontmaskeren.” Cosby en zijn advocaten wachten nog altijd op een motivatie van O’Neill, die de komiek in september veroordeelde voor drie tot tien jaar cel wegens seksueel misbruik.

De rechter moet uitleggen „waarom hij zich verplicht voelde deze 81-jarige blinde Amerikaanse staatsburger (die zijn land diende als marinier) in een extra beveiligde gevangenis te plaatsen.” Zonder de strafmotivatie van O’Neill kan Cosby niet verder met zijn beroep, stelt zijn advocaat.

Cosby werd door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Alleen voor het drogeren en verkrachten van Andrea Constand werd de gevallen komiek en acteur veroordeeld. Cosby zelf heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.