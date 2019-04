Wietze is nu Matties concurrent

De bom barstte in mei 2017, toen Mattie Valk in zijn eentje een lucratief contract tekende bij Qmusic en zich daarmee losmaakte van vriend en radiocollega Wietze de Jager. De inmiddels 538-dj zegt daarover: „Dat was een bewogen tijd, een soort grijs gebied in mijn geheugen.”

