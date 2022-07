Barry Atsma in scheidingsdrama The Split: ’Soms zegt je hart wat anders’

Sterren

Concert Harry Styles gecanceld vanwege schietpartij in Kopenhagen

Het concert dat Harry Styles zondagavond in Kopenhagen zou geven is afgelast vanwege een schietpartij in een winkelcentrum in de hoofdstad van Denemarken. Een 22-jarige man opende het vuur en doodde meerdere mensen. Ook vielen er meerdere gewonden.