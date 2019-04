Chris Rock onder vuur om ’smakeloze’ Whitney Houston-grap

Rock postte een foto-meme op Instagram waarop Houston te zien is met een verveelde blik en een zonnebril op. De tekst erbij was: „Ik, tijdens een vergadering die net zo goed per email afgehandeld had kunnen worden.” Het was echter het commentaar dat Rock onder de foto gaf waarover Brown boos is. „Schiet op, ik moet crack roken”, grapte Chris.

Bobby reageerde op de foto, die inmiddels offline gehaald is. „In deze periode waarin de kracht van vrouwen juist zo belangrijk is, kies jij ervoor om onze QUEEN belachelijk te maken!!!” Later voegde hij er nog aan toe: „Ik dacht dat je een vriend van de familie was.”

Grappenmaker Rock kreeg ook veel commentaar van Whitney-fans, die zijn opmerking ’smakeloos’ vonden. Houston kampte tijdens haar leven met een drugsverslaving, waarvoor ze meerdere malen werd opgenomen in een afkickkliniek.