Wilfred Genee wil ’uniek’ Ajax-moment vanuit ArenA uitzenden

Ajax speelt vanavond in Londen tegen Tottenham Hotspur, maar de week erop volgt op woensdagavond de thuiswedstrijd in de Johan Cruiff ArenA in de halve finale van de Champions League.

Genee pleit daarom in het AD voor een verlengde radio-uitzending van vier uur tot half acht, waarna de televisie het van de radio overneemt. „We zijn nu aan het kijken of dat haalbaar is.”, zegt Genee. „Dit is zo uniek, dit maken we de komende tien jaar niet meer mee.”