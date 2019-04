Organisatie: ’Woodstock 50 gaat wél door’

„Er komt hoe dan ook een 50e verjaardag van Woodstock en het wordt te gek”, aldus de organisatie van Woodstock 50 in een statement.

Dentsu Aegis Network liet eerder weten geen geloof meer te hebben in het driedaagse festijn, dat van 16 tot 18 augustus moet plaatsvinden in Watkins Glen in de staat New York. Volgens de investeerder kon de gezondheid en de veiligheid van de artiesten, partners en festivalgangers niet genoeg gegarandeerd worden.

Grote namen als Miley Cyrus, Jay Z en Imagine Dragons hadden hun medewerking al toegezegd.

