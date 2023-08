Amerikaanse media delen 3FM-interview met Lizzo over Bananenbar

Het fragment werd onder anderen gedeeld door de websites TMZ, Page Six en Bossip. Drie achtergronddansers die vroeger deel uitmaakten van het team van zangeres Lizzo klagen haar aan voor seksueel wangedrag en het creëren van een vijandige werkomgeving.

Zij stellen dat de zangeres een van hen dwong om een naakte performer in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken. In de aanklacht wordt ook Shirlene Quigley, de captain van het dansteam van de zangeres ervan beschuldigd dat die gelovige dansers zou hebben willen bekeren. Ook zou de captain hatelijke opmerkingen hebben gemaakt over dansers die seks voor het huwelijk hadden gehad.

De aanklachten zijn ingediend bij de rechtbank van Los Angeles. De directeur van de Bananenbar liet dinsdag aan het ANP weten dat zijn personeel zich niet kan herinneren dat er op de betreffende avond dat Lizzo zijn etablissement bezocht, in februari 2023, vreemde dingen gebeurden of dat mensen in haar gezelschap zich ongemakkelijk leken te voelen.