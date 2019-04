Nog nooit zoveel aandacht voor Nederlandse act als nu voor Duncan

„De mailboxen lopen echt vol”, zegt een woordvoerder van AvroTros, die Duncan richting het songfestival begeleidt. „We hebben aanvragen uit Frankrijk, Italië, Groot-Brittannië, Finland, het gaat maar door. Van grote Morning Shows tot de BBC.” Dat is ook nieuw voor AvroTros, de omroep die al ruim tien jaar de Nederlandse inzending verzorgt. De aandacht voor een Nederlandse act was nog niet eerder zo groot.

De Nederlandse pers moet daar straks in Tel Aviv zelfs rekening mee houden. Zij krijgen minder tijd met Duncan, maar allemaal voor het goede doel: „Internationale aandacht is zeer belangrijk. Zeker omdat we ook dit jaar zo hoog mogelijk proberen te eindigen en niet op ons eigen land mogen stemmen.”

Duncan Laurence wordt al sinds begin maart tot de favorieten voor de overwinning gerekend. Bij de bookmakers staat de Nederlander al die tijd bovenaan. Duncan kan voor de eerste Nederlandse overwinning sinds 1975 zorgen. Toen won Teach-In met Ding-a-dong.