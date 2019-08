Fred van Leer krijgt politie op zijn dak na zorgwekkende tweet

Fans raakten direct bezorgd en vroegen bekende Nederlanders om de stylist te bellen. „Vrienden van Fred van Leer, bel hem even. Tanja Jess, Humberto Tan, Luuk, ook dit berichtje is wel heel raar.”

Het bleek echter vals alarm, liet Fred later zelf weten. „Wow, weet niet wie de lolbroek was die iets op mijn Twitter heeft gezet maar 17 mensen hebben dus de politie gebeld en die stond zojuist mijn deur te forceren om binnen te komen omdat ze dachten dat ik mezelf iets had aangedaan. Dank voor de bezorgdheid, maar ik ben er nog.”

Volgers zijn in elk geval opgelucht. „Nou ja zeg... maar wel blij dat men bezorgd om je is. Ben je erg geschrokken? Sterkte, lief!”

Heb jij hulp nodig? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 en 113.nl