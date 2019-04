Extra uitzending Dream School best bekeken programma NPO3

In de extra aflevering interviewde presentator Ajouad El Miloudi leerlingen hoe het is om mee te doen aan het tv-programma. Naar de live-uitzending keken 420.000 kijkers. Dat is net niet genoeg voor een plek in de lijst van 25 best bekeken tv-programma’s, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

In het programma krijgen schoolverlaters een nieuwe kans en werken op ’school’ drie weken intensief aan een terugkeer in de maatschappij. Sommige leerlingen hadden na afloop van het programma klachten over het tekortschieten van begeleiding in het natraject.