’Prins Harry wel in quarantaine vanwege zieke Philip’

De band tussen Harry en zijn opa is altijd enorm geweest. Ⓒ Getty Images

Hij liep dinsdag zelf de Londense privékliniek binnen waar hij sindsdien wordt verpleegd. En hoewel vrijdagavond duidelijk werd dat hij nog minstens een week in het ziekenhuis moet verblijven, blijft het verder nogal stil rond de toestand van de bijna honderdjarige PRINS PHILIP. Zijn klachten zijn niet coronagerelateerd, maar wat er wel is? In elk geval is de toestand ernstig genoeg om, duizenden kilometers verderop in Los Angeles, PRINS HARRY uit voorzorg alvast in quarantaine te laten gaan...