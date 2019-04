Youp van ’t Hek verschuift show om Ajax te kunnen kijken

„Voor de zekerheid: mijn voorstelling in theater De Vest in Alkmaar begint vanavond om 19.00 uur”, twittert de cabaretier in kapitalen.

Op de website van het theater staat dat de bezoekers van het Alkmaarse theater na afloop van Youps voorstelling ’Met de kennis van nu’ de mogelijkheid krijgen om op groot scherm naar de voetbalwedstrijd te kijken in de kleine zaal, met zowel staplaatsen als zitplaatsen.

Dat Ajax in de halve finale van de Champions League staat, houdt de gemoederen flink bezig. Zo aast Wilfred Genee erop om zijn radio-uitzending Veronica Inside volgende week bij Ajax’ thuiswedstrijd vanuit de Johan Cruijff ArenA te kunnen maken en brengt zanger Wesly Bronkhorst vandaag op Spotify een speciale clubvariant op zijn hit Trots op Jou, waarvan maandag al een exclusief voorproefje op de pagina Privé was te horen.

