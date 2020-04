Deze BzV-match is nog altijd gelukkig samen

Volgens hem was het voordeel aan het programma dat de vrouwen echt geïnteresseerd zijn. „Je krijgt een groep meiden die er echt bewust van zijn.” Toch kijkt hij terug op een bijzondere tijd toen hij deelnam aan Boer zoekt Vrouw in 2014. „Het is wel een mega avontuur, of je nu het gewenste resultaat hebt of niet”, vertelt Jan aan Nu.nl.

Rianne legt uit waarom ze gelijk vlinders voelde voor de schapenboer. „Jan had alles wat ik wilde. qua persoonlijkheid, type, hoe hij was en is, zijn leven.” Op de vraag waarom haar brief opviel, heeft ze een duidelijk antwoord: „Ik denk dat het een brief was die recht uit het hart kwam.”

Het koppel, dat samen de boerderij runnen op Texel, heeft twee zoontjes: Melle (2,5) en Siem (1).