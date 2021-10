Steeds weer gedoe: Japan in de ban van hun ’Harry en Meghan’

Royals

Harry reikt onderscheidingen uit aan oorlogsveteranen en Bon Jovi

Prins Harry zal tijdens het Salute to Freedom-gala in het Intrepid Museum in New York onderscheidingen uitreiken aan vijf Amerikaanse militairen en veteranen die kampen met 'onzichtbare oorlogswonden'. Ook zanger Jon Bon Jovi wordt op het gala in november geëerd, laat het zee-, lucht- en ruimtevaart...