Netflix maakt miniserie over Thaise grotjongens

De serie wordt gemaakt door regisseurs Jon M. Chu (Crazy Rich Asians) en Nattawut Poonpiriya. „We willen met alle partijen samenwerken om ervoor te zorgen dat ons verhaal juist wordt verteld”, zei de trainer van de voetballertjes.

De jongens, tussen 11 en 16 jaar oud, en hun 25-jarige coach kwamen op 23 juni vorig jaar vast te zitten tijdens een tocht door een grottencomplex in Thailand. Door een wolkbreuk kwamen de gangen plotseling onder water te staan. Reddingswerkers wisten de dertien na zeventien dagen veilig en wel naar buiten te krijgen, door krappe gangetjes.

Het is nog niet bekend wanneer de miniserie klaar is en of hij ook in Nederland te zien is.

De voetballers en hun trainer hebben na hun ervaringen een bedrijf opgericht, dat de rechten op hun verhaal heeft. Tot nu toe zijn er al twee boeken uitgegeven. Een film, The Cave, is in de maak.

De jongens van het voetbalteam met hun coach voor een persconferentie Ⓒ AFP