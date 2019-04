Frank Lammers toont mooie én lelijke kanten Woodstock

Daarnaast voeren Lammers en gasten als Paul de Munnik, Sandra van Nieuwland en Ricky Koole nummers uit van onder andere Joe Cocker, Jefferson Airplane en Jimi Hendrix die op Woodstock optraden. Zij worden bijgestaan door de band Strange Brew, die eerder voorstellingen over The Beach Boys, Elvis Presley en de ’Summer of Love’ maakte.

De voorstelling gaat op 13 mei in première in theater De Kleine Komedie in Amsterdam en is daarna tot half augustus te zien door het hele land.

In de zomer van 1969 bezochten bijna een half miljoen mensen Woodstock. Het meest invloedrijke popfestival uit de muziekgeschiedenis werd een mijlpaal van de tegencultuur van de jaren zestig. One Night of Peace and Music wordt geproduceerd door bureau Miscellaneous Experts.