Kiefer Sutherland treedt op in Melkweg

Kiefer Sutherland is bij het grote publiek bekend van zijn rollen in 24, Melancholia, The Three Musketeers en de Netflix-serie Designated Survior. Maar hij was de afgelopen jaren ook intensief op tournee. Vorige week bracht hij zijn tweede album uit: Reckless & Me, met invloeden van country, folk, rock en blues.

Ticketmaster begint vrijdag om 10.00 uur met de kaartverkoop, meldt concertorganisator Greenhouse Talent.