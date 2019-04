Hoofd Eye International wordt directeur Nieuw-Zeelands filmfestival

Hij begint in oktober om de editie van 2020 voor te bereiden, staat op de website van het New Zealand International Film Fesitval (NZIFF). Het filmfestival van Nieuw-Zeeland vindt plaats in juli en augustus.

Rabarts volgt de gepensioneerde filmfestivaldirecteur Bill Gosden op. Rabarts is geboren in Nieuw-Zeeland, maar woonde in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en India en de afgelopen twintig jaar voornamelijk in Nederland.

Rabarts: „Op ons filmfestival gaan bezoekers niet alleen ’naar de film’, ze ervaren cinema door in de huid van anderen te kruipen, waarbij ze geconfronteerd worden met hun vreugde en pijn. Een filmfestival pretendeert geen gemakkelijk antwoorden te bieden, maar ik kijk ernaar uit films van thuis en over de hele wereld te presenteren die de meest urgente, artistiek intrigerende vragen van deze tijd blijven stellen, net zoals NZIFF dat de afgelopen vijftig jaar heeft gedaan.”