Optreden Bobi Wine in Nederland onzeker na arrestatie

„Bobi Wine wilde eerst eind maart naar het filmfestival Movies that Matter komen om de première bij te wonen, maar toen had hij geen tijd. Nu komt hij begin juni en geef hij op 8 juni een concert in Amsterdam”, zegt De Driesen. „We hopen natuurlijk wel dat hij op tijd weer wordt vrijgelaten.”

Volgens Eddie Bukenya, die de muziek van Bobi Wine in Nederland promoot en hem al vijf keer eerder naar Nederland haalde, staat het komende bezoek vooral in het teken van de politiek. Het concert is gepland in het Rhone Congres Centre in Amsterdam.

„Natuurlijk houdt hij een groot concert, maar belangrijker is het om contacten te leggen met politici en die uit eerste hand te vertellen over het onrecht dat hem, als gekozen parlementslid, wordt aangedaan”, zegt Bukenya. „Bobi Wine zit opnieuw onterecht in de cel maar we blijven hopen dat hij op tijd vrij is om naar Nederland te komen.”

Bobi Wine, de artiestennaam van Robert Kyagulanyi, werd maandag gearresteerd in Oeganda wegens een protestbijeenkomst die hij vorig jaar organiseerde. Wine is een van de belangrijkste critici van president Yoweri Museveni (74). Hij is van plan het tegen hem op te nemen bij de verkiezingen in 2021.

De muzikale parlementariër werd onlangs ook al opgepakt omdat hij toch een optreden wilde verzorgen dat door de autoriteiten ’uit veiligheidsoverwegingen’ was verboden. Het leidde op het concertterrein bij het Victoriameer tot ongeregeldheden tussen zijn fans en de politie. Na enige tijd in de cel kreeg Wine huisarrest.