Zo ziet Cameron Diaz eruit zonder make-up

De 46-jarige actrice ging met een vriendin een kop koffie en een gebakje halen en was daarvoor die ochtend in een casual spijkerbroek gestapt. Instapschoenen, een nonchalant topje en ruim vest eroverheen, wat oorbellen in, elastiekje in het haar en klaar.

De trouwring om haar linkerhand is de reden dat ze zich weinig moeite getroost. Nu Cameron Diaz, koningin van de romantische komedie, eindelijk in het echte leven óók de ideale romance beleeft en sinds vijf jaar getrouwd is met gitarist Benji Madden (40), heeft ze haar prioriteiten herzien. „Ik ben vooral een huisvrouw nu”, zei ze bij het aankondigen van het einde van haar filmcarrière vorig jaar in een interview met Entertainment Weekly. En naar die rol heeft ze zich dan ook gekleed.

