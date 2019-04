Ruud de Wild in vakjury Songfestival

De vijf professionals beoordelen in de zogeheten juryfinale op 15 mei, de dag voor de tweede halve finale, de liedjes van de tweede halve finale en twee dagen later de liedjes die in de grote finale worden gezongen. Het resultaat van de jury is de helft van het totale puntenaantal. Ieder land dat deelneemt aan het festival levert een eigen vakjury.

Duncan Laurence reist volgende week maandag af naar Tel Aviv. Hij repeteert dinsdag voor het eerst. De Nederlander doet mee met zijn lied Arcade en is een van de favorieten.