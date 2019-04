Chris Pratt deelt verboden filmpje achter de schermen van Avengers: Endgame

Hij had er een goede reden voor. „Ik weet dat ik zwaar onder de indruk was op dit moment op de Avengers-set. Dus ik dacht: bekijk het. Geen enkele regel kon mij tegenhouden om deze once in a lifetime-kans te pakken waarbij ik deze verzameling sterren kan vastleggen. Een groep mensen die waarschijnlijk nooit meer allemaal met elkaar in één ruimte zijn.”

In het filmpje zijn onder meer Chris Evans, Paul Rudd, Robert Downey Jr., Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Mark Ruffalo en Chris Hemsworth te zien. Ook acteur Sean Gunn, de broer van de veelbesproken Guardians of the Galaxy-films James Gunn, komt voorbij en grapt met zelfspot: „Ik ben vast en zeker de meest beroemde persoon hier.” Hij heeft een klein rolletje in de film. Chris sluit het filmpje af met: „Dit is echt een illegale video.”

Het filmpje is intussen al meer dan vijftien miljoen keer bekeken en zowel fans als acteurs reageren razendenthousiast.