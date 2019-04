Lil Kleine krijgt beeld in Madame Tussauds

Op zijn Instagram Story is te zien dat zijn wassen evenbeeld gehuld gaat in een zwarte skinny jeans gecombineerd met een grijze hoodie. Ook deelde Kleine vast een impressie van hoe zijn gezicht eruit gaat zien. De wassen versie van de rapper is vanaf oktober te zien in het Amsterdamse museum.

Artiesten poseren gemiddeld één of meerdere keren voor hun beeld, waarna het beeld eerst in klei wordt opgebouwd. Hierna wordt een mal gemaakt waar de was in wordt gegoten. Echte hoofdharen worden stuk voor stuk aangebracht en voor het opbouwen van de huidskleur worden talloze lagen verf en tinten aangebracht. De totale creatie van een beeld duurt doorgaans zes tot twaalf maanden.