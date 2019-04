Jeugddetentie voor vlogger Snapking

De rechtbank achtte verder bewezen dat Van T. in het geniep de seks filmde die hij had met het toen 15-jarige meisje. Hij dreigde haar met het openbaar maken van de beelden als ze niet zou meewerken aan het maken van nieuwe seksfilmpjes. Ze werkte een keer mee. Vervolgens stuurde hij beelden door naar haar klasgenoten, medespeelsters van de hockeyvereniging en zelfs haar familieleden.

De vlogger kreeg jeugddetentie omdat hij minderjarig was tijdens het plegen van deze zaken uit 2013 en 2014. Onderdeel van de straf, die gelijk is aan de eis van het Openbaar Ministerie, is dat Van T. zich in de media niet uitlaat over deze strafzaak. Het slachtoffer en haar familieleden hebben er nog tot op de dag van vandaag last van, aldus de rechtbank.