Ronald Koeman opa geworden

Xavi kwam maandag door middel van een geplande keizersnede ter wereld. „Welkom kleine vriend”, schrijft een trotse Tim.

Binnenkort komt er nog een kleinkind bij voor de bondscoach. Zijn dochter Debbie is ook in verwachting. Bartina Koeman liet eerder aan Weekblad Privé weten: „Er zit maar zes weken tussen. Het is een droom die in vervulling gaat, ook voor Ronald.”