Donny Roelvink en Amijé uit elkaar

„Het is uit tussen mij en Amijé. (...) Wij hebben mooie jaren samen gehad, alleen gaan we nu onze eigen weg. Wij zijn op een vredige manier uit elkaar gegaan. We gaan beiden verder met ons leven en gunnen elkaar het beste toe.”

Donny laat verder weten dat hij maar eenmaal zo z’n verhaal doet omdat hij „geen zin heeft in rare verhalen of onduidelijkheden.” Hij schrijft: „Amijé en ik hebben beiden geen behoefte om dit aan iemand te moeten uitleggen.”

De laatste tijd gingen er al geruchten dat het rommelde tussen de twee, nadat ze bijna alle foto’s van hen samen van Instagram verwijderd hadden, maar een breuk ontkenden ze toen. Donny en Amijé deden vorig jaar mee aan het programma Temptation Island Vips. Daarna was er een korte pauze, maar de twee vonden elkaar toch weer terug.

Amijé reist op dit moment door Azië en heeft nog niet gereageerd op dit nieuws.

