Strikt regime gold voor Chris Hemsworth en Scarlett Johansson

Zo mocht Zwarte Weduwe Scarlett Johansson (34) maar liefst twaalf uur per dag níet eten. In de uren dat ze wél mocht eten, werd dat heel strikt afgemeten. Zo at ze een paar dagen lang eten met veel koolhydraten en weing vet om andere dagen juist weinig koolhydraten en veel vet te eten. Liepen opnames uit, dan kon het ook nog voorkomen dat ze vijftien uur lang achter elkaar niet at.

En ondertussen moest ze wel zware inspanningen leveren. Haar trainer Eric Johnson liet haar ’haar lichaam en geest uitdagen’ met een combinatie van gewichtheffen en optrekken. „We bereidden ons voor als sporters voor een competitie.”

Ondertussen moest Chris Hemsworth, die Thor speelt, juist heel veel eten, maar liefst 3500 calorieën per dag, verdeeld over vijf maaltijden. Op het menu stond vooral veel rood vlees. Daarnaast at hij voedsel dat rijk was aan eiwitten, vetten en at hij veel granen, groenten en fruit. Drie keer per dag had hij sportsessies waarin hij aan gewichtheffen deed maar ook High Intensity Interval Training (HIIT) had. Ook deze work-outs werden strikt uitgemeten.

„We werken nooit langer dan een uur en mikten op twee spiergroepen per sessie. Per spiergroep deden we maximaal vier oefeningen met zwaargewichten en we deden zo’n zes tot 12 herhalingen”, licht zijn trainer Luke Zocchi toe. „Wil je het ultieme figuur voor Thor bereiken, dan gaat het er niet per se om meer te doen, maar vooral om slimmer te trainen.” Soms werden de sessies wel verdubbeld in een week, maar: ’we deden nooit meer dan zes dagen van training in een week’. „Zelfs een superheld moet eens een dag rusten.”