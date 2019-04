Politie onderneemt geen stappen tegen Jebroer

De video zorgde voor ophef: de makers gebruikten bijvoorbeeld tegen de afspraken in uniformen op de openbare weg. De politie wilde dat de clip wordt aangepast maar het management weigerde. „De afspraken die zijn gemaakt zijn geschonden. We ondernemen geen vervolgstappen maar gaan vanaf nu de aanvragen voor het huren van politie-uniformen strenger beoordelen”, zegt een woordvoerster tegen BuzzE.

Volgens de politie is ze bij de aanvraag op het verkeerde been gezet. „Ons is niet verteld dat het politie-uniform op de openbare weg zou worden gebruikt, de afspraak was dat dat alleen mag op een afgeschermde locatie. Het is belangrijk dat als mensen een politieagent in het openbaar zien, dat ze erop kunnen vertrouwen dat het ook daadwerkelijk een politieagent is.” De politie gaat nu bij aanvragen meer doorvragen.

Het management van Jebroer gaf eerder al toe dat niet alle afspraken zijn aangekomen, maar het blijft achter de video staan. „We hebben onze verantwoordelijkheid al genomen en toegegeven dat we in alle enthousiasme fouten hebben gemaakt”, zei de woordvoerder eerder. „Zo hebben twee acteurs in een burgerauto politiepakken aangehad op de openbare weg, iets wat niet had mogen gebeuren.”