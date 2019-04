Bryan Cranston en Adam Driver kans op Tony Award

Cranston is genomineerd voor zijn rol in Network, een bewerking van de gelijknamige film uit 1976. Voor de acteur is het de tweede keer dat hij een Tony kan winnen. In 2014 ging hij al met de prijs naar huis voor het stuk All the Way. Driver kan bekroond worden voor zijn rol in Burn This, een drama over een getroebleerde relatie. De acteur werd nooit eerder genomineerd voor de theaterprijs. Andere acteurs die in dezelfde categorie kans maken zijn Paddy Considine, Jeff Daniels en Jeremy Pope.

De prijs voor beste vrouwelijke hoofdrol in een toneelstuk kan naar American Beauty-actrice Annette Bening gaan. Zij is genomineerd voor haar rol in Arthur Miller’s All My Sons, haar tweede nominatie ooit. De actrice neemt het op tegen Laura Donnelly, Elaine May, Janet McTeer, Laurie Metcalf en Heidi Schreck.

Meeste kans

De grootste kanshebber om in de prijzen te vallen is de musical Hadestown, naar de gelijknamige opera. Die werd maar liefst veertien keer genomineerd. Hij wordt op de voet gevolgd door de musicals Ain’t Too Proud - The Life and Times of the Temptations met twaalf nominaties en Beetlejuice en Tootsie die beide elf keer werden genomineerd. De toneelstukken die het meeste kans maken zijn To Kill a Mockingbird en The Ferryman, beiden kunnen negen prijzen in de wacht slepen.

De Tony Awards worden op 9 juni voor de 73e keer uitgereikt in Radio City Music Hall in New York. James Corden praat de show aan elkaar.