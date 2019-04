Pink had miskraam op 17-jarige leeftijd

„Sinds mijn 17e heb ik mijn lichaam altijd gehaat en ik heb het gevoel dat mijn lichaam mij ook haatte”, zegt ze. „Dit komt doordat ik altijd een beetje een jongensachtig en sterk gymnastenlichaam had en ik op mijn 17e een miskraam had. En ik was van plan dat kind te houden. Als een vrouw of jonge meid zoiets overkomt dan heb je het gevoel dat je lichaam je haat of kapot is en dat het niet doet wat het zou moeten doen.”

Pink, die met haar man Carey Hart twee kinderen heeft, stopt de pijn van haar ervaringen in haar muziek. „Ik heb sindsdien meerdere miskramen gehad en ik denk dat het belangrijk is om te praten over dingen waar je je voor schaamt, over wie je bent en alle pijnlijke shit. Ik heb altijd op die manier geschreven.”