Koningshuisfans wachten in Windsor op baby

Eén van hen is de doorgewinterde royaltyfan Terry Hutt, vanwege zijn pak met de Britse vlag ook wel bekend als The Union Jack Man. Hij hoopt dat Meghan dinsdag bevalt. Terry viert dinsdag zijn 84e verjaardag en zou het geweldig vinden om die dag te delen met de eerste kleine van de hertog en hertogin van Sussex.

Niet alleen Terry wacht in spanning op de royal baby. Ook op Twitter wordt al het nieuws rondom de hoogzwangere Meghan op de voet gevolgd. Na #GreatKateWait, waarmee royaltyfans op de geboorte van de drie kinderen van Catherine, de hertogin van Cambridge wachtten, is dit keer #SussexStandby in het leven geroepen.

Meghan kan elk moment bevallen, in Britse media wordt al gefluisterd dat haar uitgerekende datum is gepasseerd. Toen Harry en Meghan in oktober bekendmaakten dat ze ouders worden, werd alleen verteld dat het kind in het voorjaar wordt verwacht. Later verklapte Meghan dat ze eind april, begin mei is uitgerekend.