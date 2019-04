Van Nieuwkerk blijft grootverdiener

Hoewel hij door zijn verlengde zomervakantie ruim twee ton inleverde, was Matthijs van Nieuwkerk het afgelopen jaar met een salaris van 363.200 euro de absolute grootverdiener bij de publieke omroep. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hilversum - Matthijs van Nieuwkerk was afgelopen jaar met een salaris 363.200 euro de absolute grootverdiener bij de publieke omroep. Door zijn verlengde zomervakantie leverde de BNNVARA-presentator wel ruim twee ton in. KRO-NCRV is de omroep met het grootste aantal topverdieners, blijkt uit de jaarverslagen die de omroepen vandaag hebben gepubliceerd.