Premium Het beste van De Telegraaf

Schaal van Rigter en eindelijk weer vrijuit spelen Rondé wil beste band ter wereld worden

Door Bart Wijlaars Kopieer naar clipboard

Rondé, met in het midden gitarist Armel Paap en zangeres Rikki Borgelt. Ⓒ Kim de Hoop

Geen mondkapjes meer, geen testen voor toegang, geen anderhalve meter afstand of verplichte zitconcerten: aan de ene kant is Rondé alleen maar blij dat de pandemie voorbij lijkt en ze weer vrijuit kunnen spelen. Maar het Utrechtse kwartet kijkt ook dankbaar terug op de afgelopen twee jaar, waarin ze ondanks een volledige reset met Hard to say goodbye hun grootste hit ooit scoorden.